Heute in der Schweiz

Monatelang hat eine Anschlagsserie die Stadt Genf in Atem gehalten. Ein Unbekannter legte mehrere Paketbomben. Bei den Explosionen wurden ein Mann schwer am Bein und am Fuss verletzt, ein 12-jähriges Mädchen musste notoperiert werden.

Der Täter schien die Uhrenmarke Patek Philippe im Visier zu haben, mindestens zwei Bomben wurden in Briefkasten von Mitarbeitenden des Uhrenkonzerns gelegt. Zusätzlich zu den Paketbomben versandte der Mann Erpresserbriefe an die Direktion des Konzerns.

Nun hat die Genfer Kantonspolizei in einer Grossaktion mit über 100 Polizist:innen einen Verdächtigen festgenommen; einen 61-jährigen Schweizer. Beim Mann soll es sich um einen Genfer Kriegsfotografen handeln, der unter anderem in Syrien und in der Ukraine gearbeitet und in verschiedenen Medien darüber berichtet haben soll.