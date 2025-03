Heute in der Schweiz

Der Paradeplatz in Zürich: Wohlhabende Amerikaner:innen interessieren sich für die Möglichkeit, einen Teil ihres Vermögens in der Schweiz zu hinterlegen.

Zwar sagen die Amerikaner:innen bei jeder Wahl, dass sie ihr Geld verschieben oder umziehen werden, «aber anders als bei den vorigen Wahlen tun sie es dieses Mal wirklich», sagt Yann Rousset der Anlageberatung Pilotage Private Wealth.

Laut der Bank Vontobel liesse sich dieser Trend unter anderem mit der geopolitischen Unsicherheit, den Zöllen und dem Wunsch nach Diversifizierung, insbesondere in den Franken, erklären. So sind sowohl Demokrat:innen als auch Republikaner:innen an Schweizer Banken interessiert.

«Die sich abzeichnende multipolare Welt ermutigt dazu, Vermögenswerte an verschiedenen Orten zu halten. Sie bietet auch Anlagemöglichkeiten ausserhalb der USA, wie man an der jüngsten Entwicklung der Börsen in Europa und in den Schwellenländern sehen kann», sagt Rousset gegenüber Le Temps.