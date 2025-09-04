Heute in der Schweiz

Ist die Schweiz eine Insel der Glückseligen? Ein Grossteil der Befragten würde das wohl unterschreiben.

Die Schweiz präsentiert sich als Insel des Glücks: Die Mehrheit der Bevölkerung ist mit ihrem Leben sehr zufrieden , doch finanzielle Sorgen und Leistungsdruck bleiben echte Herausforderungen.

Vier von fünf Personen in der Schweiz sind mit ihrem eigenen Leben zufrieden. Das zeigt die jüngste Umfrage der SRG – zu der auch Swissinfo gehört. Über 55’000 Menschen haben daran teilgenommen. Besonders das Privatleben trägt zur Zufriedenheit bei, «obwohl in letzter Zeit eine Krise auf die andere folgte und manches in der Welt aus den Fugen geraten ist», wie unser Kollege Marco Morell schreibt.

Das bedeutet aber auch, dass ein Fünftel der Bevölkerung mit ihrem Leben unzufrieden ist. Laut der Umfrage sind dies vor allem Menschen, die unter dem hohen Schweizer Preisniveau, an gesundheitlichen Problemen oder unter dem Leistungsdruck in der Gesellschaft leiden.

Verdüstert hat sich der Blick in die Zukunft, besonders in Bezug auf das künftige Leben der eigenen Kinder. Und auch das Fundament gemeinsamer Werte, das die Schweiz zusammenhält, ist schwächer geworden.