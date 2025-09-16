Heute in der Schweiz

Eine Schweizerin ist am Flughafen in Manila mit sechs Kilogramm Methamphetamin erwischt worden – nun drohen ihr auf den Philippinen hohe Strafen. Das EDA bestätigt die Verhaftung und steht mit den Behörden in Kontakt.

Laut philippinischem Zoll fiel die Schweizerin bei einer Routinekontrolle auf – ein Drogenspürhund und eine Spektrometer-Analyse bestätigten später den Fund. Der geschätzte Marktwert der sichergestellten Drogen: über 500’000 Franken. Die Schweizerin war zuvor aus Abu Dhabi eingereist.

Wie das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten gegenüber Swissinfo bestätigt, «steht die Schweizer Botschaft in Manila mit den zuständigen lokalen Behörden in Kontakt.» Die Frau wird im Rahmen des konsularischen Schutzes unterstützt – etwa durch rechtliche Informationen oder Haftbesuche. Weitere Angaben macht das EDA aus Datenschutzgründen nicht.

Für die Schweizerin könnten die Konsequenzen gravierend sein. Auf den Besitz von mehr als zehn Gramm Methamphetamin stehen laut philippinischem Drogenrecht 20 bis 40 Jahre Haft – im aktuellen Fall geht es um das 600-fache dieser Menge. Gemäss Statistik der Konsularischen Direktion betreute das EDA Ende 2024 31 Schweizer Staatsangehörige, die sich wegen Drogendelikten in Haft befanden. Ausserdem sassen 165 Schweizer:innen wegen anderen Delikten im Gefängnis.