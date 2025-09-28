Heute in der Schweiz

Ein Ja wurde erwartet, es blieb aber spannend bis zum Schluss. Mit 50,4% wird die elektronische Identität knapp angenommen .

Dieses knappe Resultat – gerade mal 21’266 Stimmen machten den Unterschied – erstaunt, prognostizierten doch die Umfragen vor der Abstimmung noch ein deutliches Ja. «Die bürgerliche Seite konnte am Schluss nochmals mobilisieren», sagt der Politologe Lukas Golder gegenüber SRF. Dies sei in dieser Legislatur untypisch. Oft seien es die Städte gewesen, die am Schluss mobilisieren konnten. «Jetzt ist das Gegenteil passiert.»

Gegenüber SRF interpretiert Golder das Ergebnis noch vor dem definitiven Schlussresultat als ein «Misstrauensvotum» gegenüber der Regierung. Gerade in länglichen Gebieten und bei weniger einkommensstarken Gruppen habe die Skepsis überwogen. Die Auslandschweizer-Organisation gehört zu den Unterstützenden des E-ID-Gesetzes und spricht in einer Medienmitteilung von einem «wichtigen Ja für die Fünfte Schweiz».

Für Justizminister Beat Jans steht nach dem heutigen Abstimmungstag fest: «Der Bundesrat wird weiterhin an der elektronischen Identität arbeiten und gleichzeitig die offensichtlich starken Bedenken ernst nehmen.»

Trotz ihrer Niederlage an der Urne sprechen die Gegner:innen der E-ID von einem Erfolg. Es sei ein Kampf «David gegen Goliath» gewesen, «wir traten gegen die etablierte Politik, praktisch gegen alle Medien und Firmen wie Google oder Swisscom an», sagt Roland Bühlmann vom Verein «Freunde der Verfassung» gegenüber SRF.