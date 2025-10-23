Heute in der Schweiz

Die SP des Kantons Zürich übergibt eine Petition mit mehr als 40’000 Unterschriften für die Aufnahme von verletzten palästinensischen Kindern.

Am Mittwoch, dem nationalen Spendentag für die Zivilbevölkerung des Gazastreifens, hat die Glückskette über 4,5 Millionen Franken gesammelt .

Die Spenden wurden während einer gemeinsam mit der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG) koordinierten Aktion gesprochen. Sie ermöglichen es den Schweizer Partnerhilfswerken der Glückskette, Tausenden von Menschen lebensnotwendige Soforthilfe zu leisten, schreibt die Organisation.

Heute wurde zudem bekannt, dass die Schweiz zwei Millionen Franken für die humanitäre Hilfe in Gaza bereitstellen wird. Dies gab Aussenminister Ignazio Cassis nach einem Treffen mit seinem jordanischen Amtskollegen Ayman Safadi in Amman bekannt.

Unterdessen zeichnen sich Unstimmigkeiten zwischen den Kantonen über eine mögliche Aufnahme von zwanzig schwer verletzten Kindern aus dem Gazastreifen ab. Die von der Bundesverwaltung unterstützte Initiative sieht vor, dass jedes dieser jungen Opfer des Konflikts von bis zu vier Personen begleitet werden kann.

In der Westschweiz haben sich die meisten Kantone bereit erklärt, diese Menschen aufzunehmen. Grünes Licht gab es auch aus dem Tessin. In der Deutschschweiz hingegen lehnten mehrere Kantone, darunter Bern, Aargau, Zug und Thurgau, die Aufnahme ab und begründeten dies mit Sicherheitsbedenken und Unsicherheiten bei der Finanzierung von Betreuung und Aufnahme. In Zürich, wo sich eines der modernsten Kinderspitäler Europas befindet, ist die Diskussion noch nicht abgeschlossen.