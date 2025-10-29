Heute in der Schweiz

Der Bundesrat fordert mehr Transparenz von grossen digitalen Plattformen wie Google, Meta, X oder TikTok. Er hat einen Entwurf zur Stärkung der Regulierung in diesem Bereich in die Vernehmlassung gegeben.

Die Regierung will die Rechte der Nutzer:innen dieser Plattformen schützen. Insbesondere will sie die Internetgiganten dazu verpflichten, die betroffenen Personen zu informieren, wenn sie Inhalte löschen oder sperren, und ihre Entscheidungen zu begründen.

Ausserdem soll ein Verfahren eingeführt werden, mit dem bestimmte, mutmasslich illegale Inhalte einfach gemeldet werden können. Die Plattformen müssen einen gesetzlichen Vertreter in der Schweiz benennen, wenn sich der Sitz des Unternehmens im Ausland befindet. Der Bundesrat will damit gegen die Verbreitung von Verleumdungen, Beleidigungen sowie gegen Diskriminierung und Aufstachelung zum Hass vorgehen.

Der Entwurf wurde in Bern mit Spannung erwartet. Der Bundesrat hatte eine Entscheidung in dieser Angelegenheit mehrfach verschoben. Die laufenden Diskussionen mit den USA über Zölle waren damals als Grund für eine weitere Verschiebung angeführt worden, eine Verzögerung, die im Bundeshaus für Unmut gesorgt hatte.