Heute in der Schweiz

Verstehen, was in Europa passiert: Drei junge Schweizer:innen haben einen Newsletter gegründet, der von der EU mit zwei Millionen Euro gefördert wird.

Der Journalismus erlebt momentan nicht seine beste Zeit – regelmässig machen Nachrichten über Kürzungen von Stellen und Angebot die Runde. Umso schöner, wenn neue Projekte entstehen. Drei junge Schweizer:innen haben den Newsletter The European Correspondent gegründet, der von der EU mit zwei Millionen Euro gefördert wird.

Der Tages-Anzeiger stellt das Projekt heute vor, gegründet wurde es von Carla Allenbach, Julius E. O. Fintelmann und Philippe Kramer, alle zwischen 23 und 25 Jahre alt, in der Schweiz aufgewachsen, doch europäisch ausgerichtet. «Wir dachten irgendwann, dass ein Ort fehlt, an dem man verstehen kann, was in Europa geschieht», sagt Kramer.

Lokale, meist junge Korrespondent:innen schreiben für den täglichen Newsletter Geschichten aus ihren Regionen. Die jungen Gründer:innen wollen weder als Schweizer Projekt, noch als Propaganda für Brüssel wahrgenommen werden. «Wir glauben an Europa, aber das ist nicht gleichbedeutend mit der EU», sagt Fintelmann. Mit ihren Themen wollen sie aufzeigen, dass die Themen in den jeweiligen Ländern immer auch europäische Themen seien.