Heute in der Schweiz

Es gibt einen breiten Konsens, den bilateralen Weg mit der EU fortzusetzen, doch die neuen Verträge spalten die Schweiz.

In Bern endet heute die Vernehmlassung zum «Paket Schweiz–EU» . Der Bundesrat erhält breiten Zuspruch, doch die Begeisterung hält sich in Grenzen: Zu viele wollen das Paket nach eigenem Geschmack nachbessern.

Pünktlich zu Halloween endet in Bern die Vernehmlassung zu den neuen EU-Abkommen – und ein bisschen Grusel ist dabei. So drückte etwa der Gewerbeverband laut Le Temps seine «Angst vor einem bürokratischen Monster» aus. Die SVP ist die einzige Partei, die das Paket rundweg ablehnt. Doch auch die Befürworter:innen zeigen sich wenig begeistert. «Ja zu den Abkommen – aber alle wollen sie massgeschneidert», schreibt Le Temps.

Zwar gibt es einen breiten Konsens, den bilateralen Weg fortzusetzen, doch die neuen Verträge spalten. Die Befürworter:innen sehen in ihnen laut der NZZ die Zukunft, die Gegner:innen einen schleichenden Beitritt zur EU. «Wer hat recht? Das ist die schlechte Nachricht: Niemand weiss es», schreibt die NZZ.

Im Zentrum steht die heikle Frage der dynamischen Rechtsübernahme. Künftig soll die Schweiz innerhalb der bilateralen Abkommen neues EU-Recht grundsätzlich übernehmen – ein Schritt, der innenpolitisch umstritten bleibt. Ein Nein zum neuen Paket wäre zwar möglich, doch Brüssel könnte als Reaktion (potenziell schmerzhafte) Ausgleichsmassnahmen ergreifen, so die NZZ. Die Schweiz könne zwar frei entscheiden, ob sie die Verträge annehmen oder ablehnen wolle – «der Ungewissheit entkommt sie dennoch nicht.»