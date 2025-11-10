Heute in der Schweiz

Politiker und Wirtschaftsvertreter:innen zeigen sich um die Stromversorgung der Schweiz besorgt. In der Sonntagspresse warnte Bundesrat Albert Rösti, zuständig für Energie, dass das Land seine Stromversorgung im Winter ohne Kernkraft nicht garantieren könne.

Laut Rösti schreiten die erneuerbaren Energien zu langsam voran, um den Bedarf zu decken, und das Risiko einer Verknappung bleibe weiterhin real. Um einen Blackout zu vermeiden, fordert der Bundesrat dazu auf, die Verfahren für den Bau von Solar- und Windkraftanlagen zu beschleunigen und gleichzeitig den Weg für eine Rückkehr zur Kernenergie zu ebnen.

Rösti plädiert für einen Gegenvorschlag zur Initiative «Blackout stoppen», die den Weg für den Bau neuer Kernkraftwerke wieder frei machen will. Diese Position markiert eine Kehrtwende gegenüber der nach Fukushima verabschiedeten Energiestrategie 2050, die einen schrittweisen Ausstieg aus der Kernenergie vorsieht.

Rösti ist nicht der Einzige, der sich Sorgen macht. In einem Interview mit der Tageszeitung La Liberté sagt Alain Sapin, Direktor der Groupe E (Energieunternehmen der Westschweiz), dass die zunehmende Nutzung erneuerbarer Energien in Verbindung mit dem Ausstieg aus der Kernenergie «zu einer Erhöhung der Risiken führt».