Heute in der Schweiz

Vor 20 Jahren: So sahen die Zeitungen am Tag nach der Qualifikation der Schweiz für die WM in Deutschland in der Schweiz aus.

20 Jahre ist seit der wohl heissesten Woche der Schweizer Fussballgeschichte vergangen – auch bekannt als «Schande von Istanbul» . Die Schweizer Medien blicken auf den 16. November 2005 zurück.

Vor 20 Jahren spielte sich die Nati in Istanbul an die WM 2006 – eine Woche, die laut RTS bis heute als wohl wildeste der Schweizer Fussballgeschichte gilt. Nach dem 2:0 im Hinspiel in Bern wurden die Schweizer Fussballmannschaft und auch angereiste Fans – wie ein Kollege mir heute als Augenzeuge berichtete – in Istanbul schon bei der Landung eingeschüchtert: «5-0, Willkommen in der Hölle!», hiess es auf einem Schild am Flughafen, Passkontrollen dauerten ewig, der Teambus wurde mit Tomaten und Steinen beworfen.

Im Rückspiel herrschte laut RTS ein Lärmorkan, die Schweizer Hymne war kaum zu hören. Frei traf nach 50 Sekunden per Penalty, danach begann das Leiden, wie RTS heute auf das Spiel zurückblickt: die Türkei presste, provozierte, führte 3:1 – ein weiterer Treffer hätte die Schweizer WM-Träume zerstört. Strellers 3:2 kurz vor Schluss brachte Erleichterung, doch Tuncays 4:2 machte die letzten Minuten zum Krimi. Die Nati rettete sich ins Ziel – und rannte danach direkt in neue Gefahr.

Im Stadiontunnel wurden Schweizer Spieler attackiert, Stéphane Grichting schwer verletzt. Er leidet heute noch an den Folgen dieser Verletzung, wie er in den Zeitungen von CH Media diese Woche erzählte. Die FIFA verhängte später milde Strafen gegen die Türkei – und überraschend Sperren gegen Schweizer Spieler. Trotz der Qualifikation bleibt der Abend als Trauma haften. 2025 will die Nati alles daransetzen, ein erneutes Barrage-Drama zu vermeiden: Gegen Schweden in Genf kann sie morgen das WM-Ticket sichern.