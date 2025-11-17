Heute in der Schweiz

Bern und Washington haben eine Einigung über die Zölle erzielt: Schweizer Produkte, die in die USA importiert werden, sollen mit 15% und nicht mehr mit 39% besteuert werden. Die Medien begrüssen die Einigung, sind aber nicht begeistert , wie beispielsweise die Freiburger Zeitung La Liberté, die von einem «Pyrrhussieg» spricht. Die Schweiz hat einen «Frieden mit bitterem Beigeschmack» unterzeichnet, so Le Monde.

Im Allgemeinen herrscht ein Gefühl der Erleichterung: Die Senkung der Zölle wird der Schweizer Exportindustrie eine Verschnaufpause verschaffen. Der Zollsatz von 39%, einer der höchsten überhaput, war eindeutig ein grosser Nachteil für Schweizer Produkte. Durch die Senkung des Zollsatzes auf 15% wird die Schweizer Industrie nun mit der europäischen Industrie gleichgestellt. Das ist zwar nicht ideal, aber ein Fortschritt.

Nach dem ersten Ausatmen beschäftigten sich die Medien an diesem Montag ausführlich mit dem Inhalt des Abkommens. Und dieses Mal herrscht ein Gefühl des Misstrauens vor. Der Tages-Anzeiger bringt die allgemeine Stimmung auf den Punkt, indem er schreibt: «Die Vereinbarung mit den USA enthält brisante Punkte, die die Regierung verharmlost.» Die Medien berichten unter anderem, dass die Schweiz die US-Standards für Autos anerkennen muss, dass sie sich verpflichtet, US-Tech-Giganten nicht gesondert zu besteuern, dass sie mehr umstrittene Agrarprodukte (wie Chlorhühnchen) importieren muss und dass sie möglicherweise US-Sanktionen übernehmen muss.

Die Medien weisen schliesslich darauf hin, dass noch nichts in Stein gemeisselt ist. Bisher handelt es sich nur um eine Absichtserklärung und die Verhandlungen könnten sich angesichts der Forderungen der USA noch lange hinziehen. Und vor allem muss man mit der etwas wechselhaften Stimmung des Mieters im Weissen Haus rechnen.

Darüber hinaus soll die UBS derzeit mit den US-Behörden über eine mögliche Verlegung ihres Hauptsitzes in die USA diskutieren, als Reaktion auf die neuen Kapitalanforderungen des Bundes (zusätzliche 23 Milliarden US-Dollar). Die Financial Times berichtet, dass der UBS-Verwaltungsratspräsident Colm Kelleher seit mehreren Monaten mit Finanzminister Scott Bessent in Kontakt steht und dass die Regierung Trump nichts gegen diese Option einzuwenden hätte. Die UBS dementiert offiziell jegliche Abwanderungspläne und bekräftigt, eine globale Bank mit Sitz in der Schweiz bleiben zu wollen.