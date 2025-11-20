Heute in der Schweiz

Unsere Gastgeberinnen haben monatelang geprobt und sich darauf vorbereitet. Nun ist es endlich so weit: Hören Sie schon heute den Trailer und abonnieren sie unseren neuen Podcast «Ade merci, Schweiz» zum Thema Auswandern .

Sind Sie Schweizer:in und planen einen Umzug in ein anderes Land? Oder haben Sie den Schritt bereits gewagt? Swissinfo präsentiert einen neuen Audio- und Video-Podcast auf Schweizerdeutsch und Französisch: «Ade merci, Schweiz»Externer Link beziehungsweise «Adieu, merci la Suisse»Externer Link.

Hören Sie sich den Trailer an und abonnieren Sie den Podcast noch heute, um nichts zu verpassen!

Die erste Folge erscheint am 25. November auf Apple PodcastsExterner Link, SpotifyExterner Link, der SWIplus App und überall, wo es Podcasts gibt.

Im Podcast erfahren Sie alles Wichtige für Ihren Start ins Ausland. Wir sprechen mit Schweizer:innen weltweit, die bereits ausgewandert sind, und lassen Expert:innen ihre Erfahrungen mit uns teilen.

Wir wünschen Ihnen viel Spass beim Zuhören!