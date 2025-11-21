Heute in der Schweiz

«I can English understand, but je préfère répondre en français pour être plus précis.» Alle erinnern sich an diesen mittlerweile legendären Satz, den Bundesrat Guy Parmelin 2018 aussprach. Seither scheint sich das Englischniveau des Wirtschaftsministers deutlich verbessert zu haben. Dagegen sind die Fortschritte der Schweizer Bevölkerung in der Sprache Shakespeares bescheidener .

Beginnen wir mit der guten Nachricht: Das Englischniveau der jungen Erwachsenen in der Schweiz ist erstmals seit vier Jahren gestiegen, laut dem multinationalen Unternehmen EF (Education First), das die Englischkenntnisse als Fremdsprache bei mehr als 2,2 Millionen Erwachsenen in 123 Ländern bewertet. Insgesamt werden die Kenntnisse der Schweizerinnen und Schweizer als «gut» beurteilt.

Allerdings glänzt die Schweiz nicht im internationalen Vergleich. Das Land liegt nur auf dem 30. Rang weltweit und auf dem 22. Rang in Europa. Die Länder auf den drei Podestplätzen sind der Reihe nach die Niederlande, Kroatien und Österreich. Wie oft bei dieser Art von Rangliste weisen die germanischen und nordischen Länder ein gutes Englischniveau auf, während die lateinischen Länder oft «Schlusslichter» sind, mit Ausnahme von Portugal (6. Rang weltweit) und Rumänien (11.).

Dieser Unterschied spiegelt sich auch in der Schweiz wider, wobei die Deutschschweiz wie üblich deutlich bessere Ergebnisse erzielt als die Romandie und das Tessin. Laut der Rangliste ist der Kanton, in dem Englisch am besten beherrscht wird, Basel-Stadt, gefolgt von Zug und St. Gallen. Die drei schlechtesten sind Genf, Neuenburg und das Tessin, das die Rangliste abschliesst. Schliesslich zeigen die EF-Tests, dass die Schweizerinnen und Schweizer beim Verständnis besser abschneiden als beim Ausdruck, sowohl schriftlich als auch mündlich.