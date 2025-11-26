Heute in der Schweiz

Bezahlen per App: In der Schweiz gibt es eine neue Anwendung.

Das Smartphone wird immer mehr zum Zahlungsmittel.

Online-Banking macht in der Schweiz einen weiteren Schritt. Die Plattform bLink von SIX ist für Privatkunden gestartet. Acht grosse Banken – darunter UBS, PostFinance sowie die Kantonalbanken Zürich und Waadt – sind bereits dabei. Ziel: 30 Finanzinstitute und zwei Fintechs.

Die Plattform bündelt Konten verschiedener Banken und Drittanbieter in einer App. Nutzer können dort Transaktionen ausführen. Vergleichbar mit einer Mail-App, die mehrere Konten verwaltet.

Im Ausland ist die Technik etabliert. In der Schweiz ging es langsamer – wegen fehlender gesetzlicher Pflicht und Sicherheitsbedenken. Nun soll ein Ökosystem für Open Finance entstehen, inklusive Versicherungen und Anlagen.

Passend zum Thema: Laut «24 heures» verbannen immer mehr kleine Händler Twint wegen hoher Gebühren. Ein Twint-Sprecher nennt die Konditionen «sehr wettbewerbsfähig» und zeigt sich «genervt» von der Debatte.