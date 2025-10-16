The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Swiss Abroad

Wir haben gefragt: Warum verbringen Sie Ihre Pension in der Schweiz und einem anderen Land?

Wenn die Pension anbricht, sehnen sich viele Schweizerinnen und Schweizer danach, einen Teil des Jahres unter anderen Himmeln zu verbringen, ohne dabei ihre Verbindungen zur Schweiz vollständig zu kappen. Klima, Lebenshaltungskosten, familiäre Bindungen: Drei Schweizer Pensionierte erklären uns ihre Beweggründe, in zwei Ländern zu leben.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

Auswanderung, Rückkehr in die Schweiz, Familie, Schulbildung, Renten, Banken, Versicherungen... Ich interessiere mich für die Schweizer und Schweizerinnen im Ausland und informiere sie über alltägliche oder grössere Themen, die sie beschäftigen und betreffen. Begeistert von Sprachen und Kulturen, führte mich mein beruflicher Werdegang über Stationen im Marketing und als Assistentin schliesslich in die Welt des Journalismus, in einer Position, die es mir zudem ermöglicht, mit der ganzen Welt zu kommunizieren.

Ich bin eine erfahrene Videojournalistin, der es ein Anliegen ist, komplexe Themen durch fesselndes multimediales Storytelling zugänglich und ansprechend zu machen. Ich konzentriere mich auf soziale und ökologische Themen und produziere verschiedene Videoformate zu einer breiten Palette von Themen, wobei ich mich auf wirkungsvolle Erklärvideos mit bewegten Grafiken und Stop-Motion-Animationen spezialisiert habe. Während meines Studiums der Filmwissenschaft, Anglistik und Journalistik habe ich in der ganzen Schweiz Erfahrungen bei Radio, Fernsehen und Printmedien gesammelt. Nachdem ich für das Bild- und Tonteam des Filmfestivals Locarno gearbeitet habe, bin ich seit 2018 für SWI swissinfo.ch tätig und produziere lokale und internationale Reportagen.

Entdecken Sie alle unsere Artikel über das Leben in der Schweiz und einem anderen Land:

Mehr
Mann ruht sich auf einer BAnk aus

Mehr

Swiss Abroad

Ruhestand in der Schweiz oder im Ausland? Es geht auch beides

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Auch im Ruhestand erfordert ein Leben zwischen der Schweiz und einem anderen Land eine gute Organisation. Diese Fallstricke gilt es zu vermeiden.

Mehr Ruhestand in der Schweiz oder im Ausland? Es geht auch beides
Mehr
Ein flugzeug

Mehr

Swiss Abroad

Arbeiten in der Schweiz und im Ausland: Das sind die Fallstricke

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Immer mehr Schweizerinnen und Schweizer arbeiten einen Teil des Jahres in der Schweiz und den anderen im Ausland. Welche Fallstricke gilt es zu vermeiden?

Mehr Arbeiten in der Schweiz und im Ausland: Das sind die Fallstricke
Mehr
Mehr

Meistgelesen
Swiss Abroad

Meistdiskutiert

Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!

Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch

Mehr lesen

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft