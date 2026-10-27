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Swiss setzt weniger Fremdflieger ein – keine Air Baltic mehr

Keystone-SDA

Die Swiss will im nächsten Jahr weniger Maschinen von anderen Airlines einsetzen und vermehrt mit eigenen Flugzeugen fliegen. Die Zusammenarbeit mit der Air Baltic endet mit Abschluss des Winterflugplans 2026/27.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Statt bisher 26 werden künftig nur noch rund 18 Flugzeuge samt Besatzung von anderen Fluggesellschaften angemietet, wie die Lufthansa-Tochter am Dienstag in einem Communiqué bekannt gab. Denn die Swiss will zusätzliche Airbus A320 wieder selbst betreiben.

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