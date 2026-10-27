Swiss setzt weniger Fremdflieger ein – keine Air Baltic mehr

Keystone-SDA

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Die Swiss will im nächsten Jahr weniger Maschinen von anderen Airlines einsetzen und vermehrt mit eigenen Flugzeugen fliegen. Die Zusammenarbeit mit der Air Baltic endet mit Abschluss des Winterflugplans 2026/27.

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(Keystone-SDA) Statt bisher 26 werden künftig nur noch rund 18 Flugzeuge samt Besatzung von anderen Fluggesellschaften angemietet, wie die Lufthansa-Tochter am Dienstag in einem Communiqué bekannt gab. Denn die Swiss will zusätzliche Airbus A320 wieder selbst betreiben.