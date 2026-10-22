Swisssolar rechnet 2026 mit Solarstrom-Anteil von 17 Prozent
Solarstrom deckt in diesem Jahr voraussichtlich rund 17 Prozent des Schweizer Stromverbrauchs. Das geht aus dem Solarmonitor des Branchenverbands Swisssolar hervor, den dieser am Donnerstag veröffentlicht hat.
(Keystone-SDA) Zwischen April und Ende August lag der Anteil im Durchschnitt bei über 23 Prozent, im Juli bei rund 27 Prozent.
Der Solarmarkt befindet sich laut Bericht in einer Konsolidierungsphase: Die Neuinstallationen gingen im vergangenen Jahr erstmals seit 2017 zurück. Der langfristige Ausbau bleibe dennoch auf Kurs, schreibt der Verband.
Zulegen kann derzeit der Batteriemarkt: Ende 2025 waren bei Solaranlagen 1,4 Gigawattstunden Speicherkapazität installiert.
Die Solar- und Speicherbranche setzt dem Bericht zufolge 2,7 Milliarden Franken um und beschäftigt zusammen rund 11’200 Mitarbeitende. Für 2030 erwartet die Branche 3,6 Milliarden Umsatz und 14’900 Bschäftigte.