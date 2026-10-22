Swisssolar rechnet 2026 mit Solarstrom-Anteil von 17 Prozent

Keystone-SDA

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Solarstrom deckt in diesem Jahr voraussichtlich rund 17 Prozent des Schweizer Stromverbrauchs. Das geht aus dem Solarmonitor des Branchenverbands Swisssolar hervor, den dieser am Donnerstag veröffentlicht hat.

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(Keystone-SDA) Zwischen April und Ende August lag der Anteil im Durchschnitt bei über 23 Prozent, im Juli bei rund 27 Prozent.

Der Solarmarkt befindet sich laut Bericht in einer Konsolidierungsphase: Die Neuinstallationen gingen im vergangenen Jahr erstmals seit 2017 zurück. Der langfristige Ausbau bleibe dennoch auf Kurs, schreibt der Verband.

Zulegen kann derzeit der Batteriemarkt: Ende 2025 waren bei Solaranlagen 1,4 Gigawattstunden Speicherkapazität installiert.

Die Solar- und Speicherbranche setzt dem Bericht zufolge 2,7 Milliarden Franken um und beschäftigt zusammen rund 11’200 Mitarbeitende. Für 2030 erwartet die Branche 3,6 Milliarden Umsatz und 14’900 Bschäftigte.