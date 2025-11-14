Töfffahrer verletzt sich bei einem Unfall in Appenzell schwer

Keystone-SDA

Ein 46-jähriger Motorradfahrer hat sich am Donnerstagabend bei einem Unfall in Appenzell schwer verletzt. Er wurde unter einem Auto eingeklemmt und einige Meter mitgeschleift.

(Keystone-SDA) Der Töfffahrer hatte laut einer Mitteilung der Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden vom Freitag mehrere wegen eines Rückstaus sehr langsam fahrende Fahrzeuge überholt. Aufgrund von Gegenverkehr musste er wieder auf die rechte Fahrbahn ausweichen und prallte dabei ins Heck eines Autos. Ein nachfolgendes Fahrzeug fuhr anschliessend auf das Motorrad auf.

Der eingeklemmte Motorradfahrer musste von der Feuerwehr geborgen werden. Die Rega flog ihn schliesslich ins Spital.