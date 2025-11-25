Töffprofi Noah Dettwiler ist nach Unfall dankbar

Keystone-SDA

Nach seinem schweren Unfall im malaysischen Sepang hat sich der Schweizer Töffprofi Noah Dettwiler erstmals aus der Reha gemeldet. "Ich bedanke mich bei allen, die mir viel Liebe, Glückwünsche und positive Energie gesendet haben", schrieb Dettwiler auf Instagram.

(Keystone-SDA) «Das hat mir sehr geholfen», schrieb der 20-Jährige weiter. Er befinde sich nun in der Rehabilitation und freue sich auf die positiven Fortschritte. Dettwiler bedankte sich in dem Beitrag auch bei den Ärzte-Teams, dem Reha-Fachpersonal sowie seinem Team, seinem Management und seiner Freundin Cannelle Nativi.

«Mein erstes Ziel ist es nun, gesund zu werden und mich auf meine private und berufliche Karriere vorzubereiten», schrieb der Töfffahrer weiter. Dettwiler verunfallte vor rund einem Monat auf der Rennstrecke im malaysischen Sepang schwer. Zeitweise war sein Leben bedroht. Mittlerweile ist er seit zwei Wochen wieder zurück in der Schweiz.