Türkei setzt Hunderte IS-Verdächtige fest

Keystone-SDA

In der Türkei sind Sicherheitskräfte gegen mutmassliche Strukturen der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) vorgegangen. Bei Einsätzen in 21 Provinzen des Landes seien 357 Verdächtige "gefasst" worden, teilte Innenminister Ali Yerlikaya auf der Plattform X mit.

(Keystone-SDA) In der Nacht auf Montag waren bei einem Einsatz im westtürkischen Yalova gegen mutmassliche IS-Mitglieder drei Polizisten getötet worden. Acht weitere Polizisten und ein Wachmann seien bei dem Vorfall zudem verletzt worden, so Yerlikaya.

Der IS unterhält Netzwerke und logistische Strukturen in der Türkei. In den vergangenen Wochen berichteten türkische Medien über das Vorgehen der Sicherheitskräfte gegen mehr als hundert mutmassliche IS-Mitglieder, die Anschläge auf Weihnachts- und Neujahrsfeiern geplant haben sollen.