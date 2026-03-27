The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Taylor Lautner und Ehefrau Taylor erwarten Baby

Keystone-SDA

Das Ehepaar Taylor Lautner erwartet Nachwuchs. Das verkündeten der Schauspieler und seine Ehefrau, die beide Taylor Lautner heissen, auf Instagram. "Was ist besser als zwei Taylor Lautners?", schrieb der 34-Jährige. Ein Foto zeigt das Paar auf einer Wiese: Sie im weissen Kleid mit Ultraschallbildern in der Hand und er, wie er ihren Bauch küsst. Andere Bilder zeigen das Paar lachend auf der Wiese sitzen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

Ehefrau nahm Nachnamen an

(Keystone-SDA) Der «Twilight»-Star heiratete seine Freundin Taylor Dome (29) im November 2022 in Kalifornien. Seine Schwester hatte ihn mit Dome, einer Krankenschwester, bekanntgemacht. Nach der Hochzeit nahm Dome Lautners Nachnamen an.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft