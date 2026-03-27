Taylor Lautner und Ehefrau Taylor erwarten Baby

Keystone-SDA

Das Ehepaar Taylor Lautner erwartet Nachwuchs. Das verkündeten der Schauspieler und seine Ehefrau, die beide Taylor Lautner heissen, auf Instagram. "Was ist besser als zwei Taylor Lautners?", schrieb der 34-Jährige. Ein Foto zeigt das Paar auf einer Wiese: Sie im weissen Kleid mit Ultraschallbildern in der Hand und er, wie er ihren Bauch küsst. Andere Bilder zeigen das Paar lachend auf der Wiese sitzen.

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Ehefrau nahm Nachnamen an

(Keystone-SDA) Der «Twilight»-Star heiratete seine Freundin Taylor Dome (29) im November 2022 in Kalifornien. Seine Schwester hatte ihn mit Dome, einer Krankenschwester, bekanntgemacht. Nach der Hochzeit nahm Dome Lautners Nachnamen an.