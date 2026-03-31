Taylor Swift ehrt Elizabeth Taylor mit neuem Video

Keystone-SDA

US-Popstar Taylor Swift hat ein neues Video zu ihrem Song "Elizabeth Taylor" veröffentlicht. Das Video zu der Ode an die Hollywood-Ikone besteht aus einer Aneinanderreihung von Szenen aus dem Leben und aus Filmen von Elizabeth Taylor - wie etwa "Cleopatra". Swift ist darin nicht zu sehen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Swift hat die Filmlegende in der Vergangenheit etwa als «glamouröse und polarisierende» Figur und als eines ihrer Vorbilder bezeichnet, mit dem sie sich stark identifiziere. Das Lied ist Teil des zwölften Studioalbums «The Life of a Showgirl», das Swift im Oktober veröffentlicht hat. Das Video ist auf Apple Music und Spotify Premium zu sehen.

Der 36 Jahre alte Weltstar wurde bereits mit 14 Grammys ausgezeichnet. Sie gilt als eine der prägendsten Popkünstlerinnen ihrer Generation. Mit «The Life of a Showgirl» landete die Künstlerin 2025 auch auf dem ersten Platz der offiziellen deutschen Jahrescharts. 2024 und 2025 war sie laut der Plattform Spotify die von Nutzern in Deutschland am meisten gestreamte Künstlerin.