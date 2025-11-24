Team hinter Berner Frauenfussball-Sommer erhält den Bäredräck 2025

Keystone-SDA

Hannah Sutter und Marc Heeb vom "Berner Ballzauber" sind am Montagmorgen am Berner Zibelemärit mit dem 40. Bäredräck ausgezeichnet worden. Die Organisation war vergangenen Sommer für das Sport- und Kulturfest anlässlich der Fussball-EM in Bern verantwortlich.

(Keystone-SDA) Der Berner Ballzauber war eine ideale Plattform, um die Frauenfussball-Europameisterschaft zu feiern, wie der Bärentrust in einer Mitteilung schrieb. Über eine halbe Million Besucherinnen und Besucher kamen über die vier Wochen verteilt in die Berner Fan-Zonen, die Fan-Walks vor den Gruppenspielen zogen Tausende an.

Stellvertretend für die Organisation waren Hannah Sutter und Marc Heeb, das Führungsduo, zur Preisübergabe eingeladen. Ihr Team wird planmässig Ende Jahr aufgelöst. Doch ihre Erfahrungen wird die Stadt Bern für die weitere Förderung des Frauenfussballs nutzen, wie der Bärentrust schrieb.

Der Bäredräck wird seit 1985 jeweils am Zibelemärit verliehen. Mit dem Preis ehrt der Bärentrust Personen, die im kulturellen und gesellschaftlichen Leben Berns Aussergewöhnliches leisteten.