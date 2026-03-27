Telebielingue verliert TV-Konzession definitiv an Canal B

Keystone-SDA

Der Regionalsender Canal B erhält nun definitiv die TV-Konzession für das Versorgungsgebiet Biel. Das Bundesverwaltungsgericht hat die zweite Beschwerde der bisherigen Konzessionärin Telebielingue abgewiesen, wie Canal B am Freitag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Die ersten Sendungen sollen ab Juli 2026 ausgestrahlt werden, hiess es in der Mitteilung. Stefan Niedermaier, Eigentümer der Gassmann-Gruppe, zu der Telebielingue gehört, bestätigte das Urteil auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Der Entscheid ist rechtskräftig und kann nicht angefochten werden.

Im Januar 2024 war die Konzession für die Region Biel, Berner Jura und Seeland zunächst an Canal B vergeben worden. Nach einer Beschwerde von Telebielingue kam das Bundesverwaltungsgericht zum Schluss, dass die beiden Bewerbungen weitgehend gleichwertig seien und das Uvek eine erneute Prüfung vornehmen müsse.

Bei zwei gleichwertigen Bewerbungen muss laut Gesetz jene bevorzugt werden, die am meisten zur Vielfalt des Angebots und der Meinungsvielfalt im Versorgungsgebiet beiträgt. In einem neuen Entscheid hatte das Uvek die Konzession daraufhin auf der Grundlage dieser Kriterien erneut an Canal B vergeben.