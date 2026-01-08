Tessiner Polizei nimmt Frau nach Raserfahrt in Luzern fest

Keystone-SDA

Mehr als vier Jahre nach erheblichen Geschwindigkeitsüberschreitungen auf Schweizer Autobahnen, ist eine italienische Autofahrerin identifiziert und festgenommen worden. Die 36-jährige wurde im Tessin festgenommen und durch die Luzerner Polizei befragt.

1 Minute

(Keystone-SDA) Mitte Dezember 2021 raste eine damals unbekannte Lenkerin mit 146 km/h durch den Sonnenbergtunnel der A2 bei Luzern. Erlaubt sind dort 80 km/h.

Weitere Ermittlungen zeigten, dass dieselbe Fahrerin auch in den Kantonen Nidwalden und Basel-Landschaft am gleichen Abend und innerhalb von rund 40 Minuten deutlich zu schnell unterwegs war, wie Simon Kopp, Kommunikationsverantwortlicher der Luzerner Staatsanwaltschaft, am Donnerstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte.

Um die Frau zu identifizieren, stellten die Strafverfolgungsbehörden ein internationales Rechtshilfeersuchen an Italien, wie es im Communiqué hiess. Anfang des Jahres konnte die Lenkerin schliesslich ermittelt und im Tessin festgenommen werden. Es handelt sich laut Angaben um eine 36-jährige Italienerin.

Die Frau wurde von der Luzerner Polizei befragt und musste eine Bussendeposition von mehreren tausend Franken leisten. Zudem wurde ihr der Führerausweis abgenommen und den italienischen Behörden übergeben. Bis zum Entscheid der zuständigen Stellen darf sie in der Schweiz kein Motorfahrzeug mehr lenken.