The Who trennen sich von Schlagzeuger Starkey

Keystone-SDA

Die britische Rockband The Who hat sich von ihrem Schlagzeuger Zak Starkey getrennt - schon wieder. Nach vielen Jahren der grossartigen Arbeit sei die Zeit für eine Veränderung gekommen, schrieb Gitarrist Pete Townshend bei Instagram. Starkey arbeite an vielen neuen Projekten. Der Schlagzeuger gab allerdings an, es sei keine einvernehmliche Trennung gewesen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der 59 Jahre alte Sohn von Beatles-Ikone Ringo Starr hatte die Band bereits im April verlassen müssen, mutmasslich wegen eines verpatzten Konzerts in London. Nach wenigen Tagen folgte aber die Versöhnung. Nun sei er wieder gefeuert worden, schrieb Starkey bei Instagram. Er habe zwar andere Projekte, diese würden sich aber nicht mit der Arbeit für The Who überschneiden. Er liebe die Band.