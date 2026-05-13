Thomas Hiltpold rutscht in den Grossen Rat nach
Der Grüne Thomas Hiltpold rutscht auf Anfang Juni in den Grossen Rat nach. Der Thuner ersetzt dort Andrea de Meuron, die aus dem Kantonsparlament zurücktritt. De Meuron kandidiert im Juni fürs Thuner Stadtpräsidium.
(Keystone-SDA) Der Jurist Hiltpold gehörte dem Grossen Rat seit 2022 an, verpasste aber im vergangenen März bei den kantonalen Wahlen die Wiederwahl. Nun kann er wieder ins Kantonsparlament nachrücken, wie aus einer Mitteilung des Regierungsrats vom Mittwoch hervorgeht.