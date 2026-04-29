Thun will allfälligen Meistertitel bei Stadion und in Stadt feiern

Keystone-SDA

Nachdem es am vergangenen Wochenende noch nicht geklappt hatte, hat der FC Thun am Mittwoch erneut seine Pläne für die Feierlichkeiten im Falle eines Meisterschaftsgewinns bekanntgegeben. Er will mit seinen Fans bei seinem Stadion und in der Innenstadt feiern.

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(Keystone-SDA) Der FC Thun kann am Samstagabend auswärts in Basel oder am Sonntag, wenn er spielfrei hat, den ersten Meistertitel seiner Klubgeschichte gewinnen.

Das Auswärtsspiel gegen den FCB überträgt der FC Thun in der Stockhorn Arena auf Bildschirmen. Gewinnt Thun den Titel, gibt es nach Mitternacht einen Fanumzug mit den aus Basel zurückgekehrten Fans vom Bahnhof zum Rathausplatz. Dort steigt eine spontane Meisterfeier, an der die Mannschaft zu einem späteren Zeitpunkt eintreffen wird, wie der Verein in einer Mitteilung schreibt.

Sollte der Meistertitel für den FC Thun am Samstag noch nicht Tatsache werden, könnte es am Sonntagnachmittag so weit sein. Der Klub organisiert für die Fans ein Public Viewing der entscheidenden Partie St. Gallen gegen Sion in der Stockhorn Arena, die Mannschaft verfolgt sie in einer Lounge.

Im Falle eines Titelgewinns findet am Sonntag ein Fanumzug vom Stadion zum Rathausplatz statt, die Mannschaft trifft später ein.

Eine stadtweite Freinacht nach dem Titelgewinn hatte der Thuner Gemeinderat bereits letzte Woche bewilligt. Gastronomiebetriebe dürften Fans die ganze Nacht lang bedienen.

Die offizielle Meisterfeier würde am 15. Mai auf dem Stadthofplatz stattfinden. Das genaue Programm ist noch nicht bekannt. Hierfür hat der Gemeinderat ebenfalls eine Freinacht bewilligt.

Die Pokalübergabe würde im Rahmen der Partie Thun-YB vom 14. Mai stattfinden. Weitere Feierlichkeiten sind rund um dieses Spiel nicht geplant.