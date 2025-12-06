Thurgauer Polizei stoppt alkoholisierten Fahrer ohne Führerausweis

Keystone-SDA

Die Thurgauer Polizei hat am Freitagabend in Frauenfeld einen alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, der keinen gültigen Führerausweis besass. Eine Atemalkoholprobe ergab beim 24-Jährigen einen Wert von 0.63 mg/l. Umgerechnet sind das rund 1,26 Promille.

Eine Patrouille habe gegen 20.30 Uhr an der Junkholzstrasse eine Verkehrskontrolle durchgeführt, teilte die Kantonspolizei Thurgau am Samstag mit. Als der Fahrer sein Auto angehalten habe, habe dieses eine Mauer am Strassenrand geschrammt. Der 24-jährige Kroate wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.