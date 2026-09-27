Thurgauer Polizei zieht mehrere betrunkene Autolenkende aus Verkehr

Keystone-SDA

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Die Kantonspolizei Thurgau hat von Samstagabend bis Sonntagmorgen mehrere betrunkene oder fahrunfähige Fahrzeugfahrer kontrolliert. Zwei Autofahrer hatten umgerechnet 1,74 und 1,78 Promille intus, drei Personen wurden als fahrunfähig beurteilt.

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(Keystone-SDA) In Wigoltingen kollidierte laut der Polizei ein 22-jähriger Schweizer gegen 04.00 Uhr mit einem Brückengeländer. Der Fahrer blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken. Die Atemalkoholprobe ergab einen Wert von 1,74 Promille.

In Romanshorn stoppte die Polizei am Samstag kurz nach 20.30 Uhr einen 57-jährigen Schweizer. Auch er hatte mit 1,78 Promille zu viel Alkohol getrunken.

Zwischen 19.00 und 23.00 Uhr wurden laut Communiqué in Frauenfeld und Weinfelden eine 47-jährige Schweizerin, ein 42-jähriger Schweizer und ein 34-jähriger Rumäne als nicht mehr fahrfähig beurteilt. Bei ihnen wurden Blut- und Urinproben angeordnet, wie es hiess.

Bei den fünf Personen wurden die Führerausweise eingezogen.