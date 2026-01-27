Tool «Skitourenguru» hilft sichere Skitouren-Routen zu wählen

Keystone-SDA

Das Tool "Skitourenguru" ist laut einer von der BFU unterstützten Studie des Deutschen Alpenvereins zuverlässig, um eine sichere Skitourenroute zu finden. Eine Einschätzung der Situation vor Ort bleibt aber dennoch unerlässlich.

(Keystone-SDA) Die Forschungsabteilung des Deutschen Alpenvereins hat im Rahmen einer Feldstudie die maschinelle Einschätzung (Skitourenguru) mit der menschlichen Einschätzung (Experten) verglichen. Festgestellt wurde dabei, dass der «Skitourenguru» ein leistungsfähiges, praxistaugliches und benutzerfreundliches Tool ist, das im Vergleich zu etablierten Werkzeugen wie der DAV-SnowCard die Tourenauswahl einfacher macht und grössere Spielräume für die Tourenplanung bietet.

Die Website «Skitourenguru» kombiniert aktuelle Lawinenbulletins mit detaillierten topografischen Daten und bewertet täglich rund 10’000 Skitourenrouten mit Hilfe eines Algorithmus, wie die Beratungsstelle für Unfallverhütung (BFU) am Dienstag weiter mitteilte. Im Vergleich zu anderen Methoden liefere «Skitourenguru» differenziertere Bewertungen und erleichtere die Vorbereitung von Touren, insbesondere bei erhöhter Lawinengefahr (Stufe 3 von 5).

«Skitourenguru» schliesse weniger Routen systematisch aus, da es eine abschnittsweise Analyse durchführe und kritische Passagen gezielt anzeige. So könne man sich ein genaues Bild von der gewählten Route machen, schreibt die BFU.

Erfahrung vor Ort unerlässlich

„Skitourenguru” ersetze aber nicht die Einschätzung der Situation vor Ort, so die BFU. Aufgrund von Wind und anderen Wetterparametern könnten sich die Bedingungen selbst auf kleinem Raum ändern. Es sei daher unerlässlich, Gefahren unterwegs zu erkennen und richtig zu reagieren, unabhängig davon, ob man mit Ski, Snowboard oder Schneeschuhen unterwegs ist.

In Kursen, die vom Alpenverein oder von Sportschulen angeboten werden, kann man sich das nötige Wissen aneignen.

Die BFU erinnert daran, dass jedes Jahr durchschnittlich 29 Menschen bei Schneesportarten abseits der Pisten ums Leben kommen: 16 beim Skitourengehen, 9 beim Skifahren, 2 beim Snowboarden und 2 beim Schneeschuhwandern. Die meisten dieser Unfälle sind auf Lawinen zurückzuführen.