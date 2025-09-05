The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Toronto feiert 50 Jahre TIFF mit Weltstars und Premieren

Keystone-SDA

Das 50. Toronto International Film Festival (TIFF) ist von Kanadas Premierminister Mark Carney und mit der Premiere des Dokumentarfilms "John Candy: I Like Me" eröffnet worden. Während der Jubiläumsausgabe des Festivals stehen bis zum 14. Oktober mehr als 290 Filme aus knapp 50 Ländern auf dem Programm. Erwartet werden unter anderem Weltstars wie Keanu Reeves, Jodie Foster, Natalie Portman und Daniel Craig. Mit Spannung erwartet werden auch mehrere Weltpremieren aus Deutschland.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

Premier Carney: Candy ist mein Comedy-Favorit

(Keystone-SDA) Überraschungsgast Carney gab eine Hommage auf die Komiker-Legende Candy: «Er ist ein kanadischer Gigant und einer meiner persönlichen Comedy-Favoriten». Geboren in Toronto wurde Candy in den 1980er-Jahren mit Filmen wie «Spaceballs» und «Allein mit Onkel Buck» bekannt. Er starb 1994 im Alter von 43 Jahren an einem Herzinfarkt. Produziert wurde «John Candy: I Like Me» unter anderem von Ryan Reynolds, Regie führte Colin Hanks.

Weltpremieren aus Deutschland

Aus Deutschland kommen diverse Beiträge: Joscha Bongards «Babystar» über eine 16-Jährige, die seit ihrer Geburt von ihren Eltern zur Influencerin erzogen wurde, sowie die Koproduktion «Franz» über Franz Kafka von Agnieszka Holland. Zudem wird der deutsche Oscarbeitrag «In die Sonne schauen» von Mascha Schilinski vorgestellt. Nina Hoss, die beim Filmfest mit dem TIFF Tribute Performer Award ausgezeichnet wird, ist in «Hedda» zu sehen. Regisseurin Nia DaCostas versetzt darin das bekannte Ibsen-Stück nach England.

Grosses Star-Aufgebot

Auch Angelina Jolie, die im Mode-Drama «Couture» zu sehen ist, hat sich angekündigt. Ebenso will Russell Crowe, der in «Nuremberg» den NS-Verbrecher Hermann Göring spielt, zur Premiere nach Toronto kommen. Das Drama basiert auf dem Buch «Der Nazi und der Psychiater» von Jack El-Hai. Regisseur Baz Luhrmann stellt seine Konzert-Doku «EPiC: Elvis Presley in Concert» vor.

Am 14. September wird der TIFF-Siegerfilm verkündet, der in Toronto traditionell vom Publikum gewählt wird.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
34 Likes
66 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
16 Likes
19 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
11 Likes
11 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft