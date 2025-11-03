Tote bei Erdbeben in Afghanistan

Keystone-SDA

Bei einem Erdbeben im Norden Afghanistans sind nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Bachtar mindestens 14 Menschen ums Leben gekommen und über 380 verletzt worden. Demnach gab es in den Provinzen Balch und Samangan Opfer. Es wurde damit gerechnet, dass die Zahl der Toten und Verletzten weiter steigt.

1 Minute

(Keystone-SDA) Nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS hatte das Erdbeben eine Stärke von 6,3. Demnach ereignete es sich in der nordafghanischen Provinz Balch in einer Tiefe von 28 Kilometern.

Ein Video des afghanischen Nachrichtensenders Tolonews zeigt Trümmer auf dem Boden um die bekannte blaue Moschee in der Provinzhauptstadt Masar-i Scharif.

Erst im September war es in Afghanistan zu einem schweren Erdbeben mit mehr als 2000 Toten gekommen.