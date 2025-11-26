Tote Katze und grosser Sachschaden bei Brand in Uzwil

Keystone-SDA

Am Mittwoch ist in Uzwil SG ein Einfamilienhaus in Brand geraten. Personen wurden keine verletzt. Eine der beiden Hauskatzen konnte jedoch nur noch tot geborgen werden. Am Gebäude entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren hunderttausend Franken.

(Keystone-SDA) Die Brandmeldung an der Säntisstrasse sei um 14:45 Uhr eingegangen, schrieb die Kantonspolizei St. Gallen am Mittwoch. Der 72-jährige Hausbewohner habe sich rechtzeitig in Sicherheit bringen können. Aufgrund der Flammen und der starken Rauchentwicklung wurden die Bewohner eines Nachbargebäudes evakuiert. Es gelang der Feuerwehr, den Brand unter Kontrolle zu bringen und die Flammen zu löschen, wie es weiter hiess.

Der Hausbewohner hatte versucht, vor dem Eintreffen der Rettungskräfte, die Flammen selbständig zu löschen. Er wurde vom vorsorglich aufgebotenen Rettungsdienst ärztlich untersucht, musste aber laut Mitteilung nicht hospitalisiert werden.

Im Einsatz standen unter anderem die zuständige Feuerwehr mit 36 Angehörigen und 8 Fahrzeugen, der Rettungsdienst und mehrere Patrouillen der Kantonspolizei St. Gallen. Die Brandursache wird ermittelt.