Tourbus von Beatrice Egli abgeschleppt

Keystone-SDA

Der Tourbus der Schlagersängerin Beatrice Egli ist laut dem Onlineportal "20 Minuten" in Chur abgeschleppt worden. Die 37-Jährige habe den Vorfall in einer inzwischen wieder gelöschten Instagram-Story kommentiert.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Auf der Story sei demnach zu sehen gewesen, wie der Bus am Haken eines Abschleppwagens gehangen habe. Dazu habe Egli geschrieben: «Ups, das wurde mein Bus einfach abgeschleppt»

Gemäss «20 Minuten» habe die Sängerin nicht angegeben, wo sich der Vorfall ereignete. Anhand der auf den Bildern sichtbaren Merkmale sei jedoch erkennbar gewesen, dass es sich um Chur gehandelt haben müsse. Weshalb das Fahrzeug abgeschleppt worden sei, bleibe allerdings unklar.

Der Bus, auf dem die Tourdaten sowie ein Bild der Sängerin abgebildet seien, werde für die Fahrt von Fans aus der Zentralschweiz zu ihrem Konzert im Hallenstadion Zürich am 10. Oktober eingesetzt.

