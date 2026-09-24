Trickdiebe entwenden in Zuger Gemeinden Halsketten von Senioren

Keystone-SDA

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In Cham, Steinhausen und Hünenberg haben Trickdiebe seit Anfang September echten Schmuck von älteren Menschen gestohlen und durch Modeschmuck ersetzt. Die Zuger Polizei ruft die Bevölkerung deshalb zur Vorsicht auf.

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(Keystone-SDA) Seit Anfang September seien bei der Zuger Polizei mindestens sechs Meldungen über gestohlene Halsketten eingegangen, teilten die Zuger Strafverfolgungsbehörden am Donnerstag mit. Die Vorfälle ereigneten sich dabei in der Region Ennetsee.

Die Diebe sprachen vorwiegend ältere Menschen aus einem dunklen Auto heraus oder zu Fuss an, wie es hiess. Sie legten den Geschädigten angeblichen Goldschmuck um oder täuschten eine Umarmung vor. Dabei stahlen sie die echten Halsketten.

Die Polizei rät, Abstand zu unbekannten Personen zu halten und sich keinen Schmuck umlegen zu lassen.