Triengen schliesst Schulstandort Wilihof im Sommer 2027

Keystone-SDA

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Der Gemeinderat von Triengen hat die Schliessung des Schulstandorts Wilihof auf das nächste Schuljahr 2027/28 beschlossen. Mit der Schliessung sollen die Schulraumplanung verbessert und Sanierungs- und Unterhaltskosten eingespart werden.

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(Keystone-SDA) Damit reduziert die Surentaler Gemeinde die Zahl ihrer Schulstandorte von vier auf drei, wie sie am Mittwoch auf ihrer Website mitteilte. Ab Schuljahr 2027/28 werden die Kinder vom Kindergarten und der Primarschule an den Standorten Winikon, Dorf und Hofacker unterrichtet. Der Gemeinderat habe dem Entscheid der Bildungskommission im September zugestimmt, hiess es weiter.

Die Gemeinde reagiere damit auf organisatorische Veränderungen, hiess es in der Mitteilung. Da die Spitex ihre Büros im Schulhaus Winikon, einem Ortsteil der Gemeinde Triengen, Ende Jahr aufgibt, können diese Räume in Schulzimmer umgebaut werden. Ab dem Schuljahr 2027/28 werden an diesem Standort nur noch Klassen innerhalb desselben Zyklus geführt, also beispielsweise 1./2. Klassen und 3./4. Klassen statt zyklenübergreifender Klassen wie einer 2./3. Klasse.

In Winikon sollen künftig Kinder vom Kindergarten bis zur vierten Klasse unterrichtet werden. Die fünfte und sechste Klasse sollen «langfristig» zentral im Schulhaus Hofacker zusammengeführt werden. Wann diese erfolgt, sei noch «nicht festgelegt», hiess es weiter.

Lehrpersonen werden weiterbeschäftigt

Durch die Schliessung im Schulhaus Wilihof würden keine Klassen geschlossen oder zusammengelegt, sagte Triengens Bildungsvorsteher Beat Erni (Mitte) auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Die sechs Lehrpersonen könnten alle weiterarbeiten, entweder in Winikon oder in Triengen. Ihr Pensum bleibe gleich, so Erni.

Wie das Schulhaus in Wilihof längerfristig genutzt wird, ist laut Erni noch unklar. Bis auf Weiteres stehe es Vereinen und Interessengruppen für Proben, Zusammenkünfte und Anlässe zur Verfügung.

Parallel dazu plant die Gemeinde laut Mitteilung einen Neubau des Schulhauses Hofacker mit einer neuen Sporthalle. Die Planungskommission hat ihre Arbeit dazu im Januar aufgenommen.