Trotz Bauarbeiten zieht Schilthornbahn positive Jahresbilanz

Keystone-SDA

Die Schilthornbahn AG hat das Jahr 2025 mit einem positiven Resultat abgeschlossen. Obwohl der Seilbahnbetrieb wegen Bauarbeiten im ersten Quartal nur eingeschränkt möglich war, wurde die Hauptlinie insgesamt häufiger befahren als in vergangenen Rekordjahren.

1 Minute

(Keystone-SDA) Baubedingt blieben die oberste Sektion zwischen Birg und Schilthorn sowie das Drehrestaurant Piz Gloria und das Souvenirgeschäft bis Mitte März geschlossen. Trotzdem konnten sowohl Gastronomie als auch Hotellerie und Ladenbetriebe das letzte Jahr mit einer positiven Bilanz abschliessen, wie die Schilthornbahn AG am Donnerstag mitteilte.

Durch die Eröffnung der Funiforbahn Mitte März und die Inbetriebnahme einer zweiten Luftseilbahnspur zwischen Mürren und Birg Ende November hätte die Personenkapazität gesteigert werden können. Das habe sich positiv auf die Jahresbilanz ausgewirkt.

Im laufenden Jahr will die Schilthornbahn AG das Seilbahnprojekt «Schilthornbahn 20XX» abschliessen. Damit seien sämtliche neue Seilbahnanlagen und die dazugehörigen Stationen fertiggestellt, hiess es in der Mitteilung. Danach würden weitere Projekte zum Ausbau folgen.