Trump: Erwägen Angriffe auf den Iran zurückzufahren

Keystone-SDA

US-Präsident Donald Trump erwägt, die Militärangriffe auf den Iran zurückzufahren. Die USA stünden kurz davor, die eigenen Ziele im Krieg zu erreichen, schrieb der Republikaner auf der Plattform Truth Social.

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(Keystone-SDA) Trump listete fünf Ziele auf. Dazu zählte er die vollständige Zerstörung der iranischen Raketenfähigkeiten und Abschussvorrichtungen sowie der dortigen Verteidigungsindustrie. Ausserdem nannte er die Eliminierung der Marine und Luftwaffe samt der Flugabwehrsysteme.

Zudem gehe es darum, niemals zuzulassen, dass der Iran auch nur annähernd in den Besitz von Atomwaffen gelange. Schliesslich nannte Trump als Ziel den Schutz der Verbündeten im Nahen Osten, einschliesslich Israel, Saudi-Arabien, Katar, Vereinigte Arabische Emirate, Bahrain, Kuwait und weitere.

Trump sieht andere in der Verantwortung bei Strasse von Hormus

Zudem sehen sich die USA nach den Worten Trumps nicht in der Hauptverantwortung, die für den Energiehandel wichtige Strasse von Hormus zu schützen. Primär seien dafür die Länder verantwortlich, die die Strasse nutzen, wie er schrieb. Die USA könnten sich auf Anfrage an der Operation beteiligen.

Die USA und Israel führen seit drei Wochen Krieg gegen den Iran. Der Konflikt weitete sich seither auch auf Länder in der Region aus. In der Folge des Kriegs kam der Schiffsverkehr in der Strasse von Hormus nahezu zum Erliegen.