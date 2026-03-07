Trump nennt im Iran-Krieg gefallene US-Soldaten «Helden»

Keystone-SDA

US-Präsident Donald Trump nimmt heute an der Überführung der sechs im Iran-Krieg gestorbenen US-Soldaten teil. Er reiste dafür zum Luftwaffenstützpunkt Dover im US-Bundesstaat Delaware, wo er auf die Familien der Gefallenen treffen soll.

(Keystone-SDA) Trump bezeichnete die gefallenen Soldaten bei einer Veranstaltung im US-Bundesstaat Florida kurz zuvor als «grossartige Helden». Er versprach in dem Zuge auch, dass die USA die Zahl der eigenen Toten in dem Krieg auf ein «Minimum» begrenzen würden. Die sechs Soldaten wurden nach Angaben des US-Militärs alle in der ersten Woche des Krieges bei einem Drohnenangriff in Kuwait getötet.