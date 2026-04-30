U-Haft wegen mutmasslichen Diebstahls in Tessiner Kirchen

Keystone-SDA

Die Tessiner Kantonspolizei hat zwei rumänische Staatsbürger festgenommen. Die 41- und 45-jährigen Mann werden verdächtigt, in mindestens sechs Kirchen in den Kantonen Tessin und Graubünden Bargeld und liturgische Gegenstände entwendet zu haben.

1 Minute

(Keystone-SDA) Zudem sollen die Männer einen Diebstahl in einem Self-Service-Lebensmittelgeschäft begangen haben, teilten Tessiner Kantonspolizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag in einer gemeinsamen Mitteilung mit. Die Festnahme sei im Gebiet von Claro nach einer Meldung an die gemeinsame Alarmzentrale der Tessiner Kantonspolizei erfolgt.

Die Durchsuchungen der Personen und des Fahrzeugs hätten zur Sicherstellung von Bargeld, Silberwaren und verschiedenen Einbruchswerkzeugen geführt. Nach Abschluss der Einvernahmen sei die Festnahme der Männer angeordnet worden.

Die Untersuchungshaft wurde inzwischen vom Zwangsmassnahmenrichter bestätigt, wie es im Communiqué weiter heisst. Den Männern werden wiederholter Diebstahl, wiederholter Hausfriedensbruch und illegale Einreise zur Last gelegt.

Es werde nun ermittelt, ob die beiden Männer auch für weitere ähnliche Diebstähle verantwortlich seien – insbesondere im Tessin und im Kanton Graubünden, aber auch in der übrigen Schweiz.