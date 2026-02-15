Ukrainischer Angriff trifft Ölhafen an Schwarzmeerküste

Keystone-SDA

Die Ukraine hat nach russischen Angaben die Schwarzmeerküste Russlands mit Drohnen angegriffen und einen Öltank in Brand geschossen. Der Gouverneur der betroffenen Region Krasnodar, Wenjamin Kondratjew, sprach auf Telegram von einem "massiven Angriff", der die ganze Nacht gedauert habe.

(Keystone-SDA) Getroffen wurde demnach ein Tank mit Ölprodukten bei einem Ölverladehafen auf der Halbinsel Taman. Der Terminal war schon mehrmals Ziel ukrainischer Attacken. Kondratjew sprach auch von kleineren Schäden bei Anapa und Sotschi. Es habe zwei Verletzte gegeben.

Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte mit, 68 ukrainische Drohnen seien über verschiedenen Regionen Südrusslands abgeschossen worden.

Umgekehrt griff die russische Armee die Ukraine erneut mit Drohnen an. In der Grossstadt Saporischschja seien drei Menschen verletzt worden, teilten die örtlichen Behörden mit. Russland überzieht das Nachbarland Ukraine seit fast vier Jahren mit einem verheerenden Krieg. Die Schäden, die bei der Gegenwehr der Ukrainer in Russland entstehen, sind meist kleiner und konzentrieren sich auf Ziele der russischen Ölwirtschaft.