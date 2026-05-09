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Umstrittene Mass-Voll-Demo startet in Luzern

Keystone-SDA

Einige hundert Personen haben sich auf dem Luzerner Kurplatz zu einer Demonstration der Organisation Mass-Voll versammelt. Da rechtsextreme Akteure erwartet werden, ist eine Gegenkundgebung angekündigt.

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(Keystone-SDA) Ein Bündnis von linken Parteien und dem 1. Mai-Komitee rief dazu auf. Die Gegenkundgebung startete um 15 Uhr auf dem Europaplatz, auf der anderen Seeseite als Platzkundgebung. Beide Demonstrationen sind bewilligt.

Die SP sah für Luzern die Gefahr, «zum Aufmarschort von Rechtsextremen» zu werden, wie sie Ende April mitteilte. Die Grünen forderten mit einer Petition den Rückzug der Bewilligung für Mass-voll.

Im Februar durchbrach ein Mass-voll-Demozug in St. Gallen eine Polizeisperre und es kam zu Scharmützeln. Mitglieder der rechtsextremen Gruppierung Junge Tat liefen vorne mit.

Zur heutigen Kundgebung werden Angehörige rechtsradikaler Parteien Ungarns und Bulgariens erwartet. Sie richtet sich gegen das EU-Vertragspaket Bilaterale III. Zu Beginn waren zahlreiche Schweizerfahnen zu sehen.

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