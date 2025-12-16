The Swiss voice in the world since 1935
Unbekannte stecken in Solothurn und Langendorf drei Autos in Brand

Keystone-SDA

Zwei Autos sind am Sonntagabend in Solothurn in Brand geraten, fast gleichzeitig ging ein weiteres Fahrzeug im Nachbardorf Langendorf in Flammen auf. Die Kantonspolizei geht in allen drei Fällen von Brandstiftung aus.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Meldungen über die drei Autobrände gingen am Sonntag kurz vor und kurz nach 20.00 Uhr ein, wie die Solothurner Kantonspolizei am Dienstag mitteilte. Die drei Fahrzeuge wurden durch die Flammen total beschädigt. Die Schadensumme beträgt gemäss einer ersten Schätzung mehrere zehntausend Franken.

Wer die Fahrzeuge in Brand gesteckt hat, ist unbekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

