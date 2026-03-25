Unbekannte zwingen jungen Mann zum Geldabheben in Basel

Keystone-SDA

Zwei Unbekannte haben am Dienstag in der Basler Innenstadt einen 26-jährigen ausgeraubt. Sie lockten ihn in ein Auto und zwangen ihn, für sie an zwei Bankfilialen Geld abzuheben. Der Geschädigte blieb unverletzt, wie die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilte.

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(Keystone-SDA) Der 26-Jährige wurde um 15.45 Uhr an der Eisengasse von einem der beiden Unbekannten angesprochen. Während der Fahrt im Auto bedrohte ihn der zweite Mann von hinten mit einem Gegenstand, wie es im Communiqué heisst.

Sie zwangen ihn, beim Aeschenplatz und der Elisabethenstrasse Bankomaten aufzusuchen. Erst nachdem er ihnen das Geld aushändigte, liessen sie ihn gehen. Der eine Mann sprach Englisch, der andere Arabisch, wie es weiter heisst. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.