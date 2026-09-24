Unbekannter raubt Tankstelle in Worb aus

Keystone-SDA

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Ein unbekannter Täter hat am frühen Donnerstagmorgen eine Tankstelle in Worb überfallen. Der bewaffnete Mann bedrohte zwei Mitarbeitende und erbeutete Bargeld, wie die Kantonspolizei Bern mitteilte.

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(Keystone-SDA) Der Mann traf gemäss der Mitteilung hinter der Tankstelle an der Bollstrasse auf die Angestellten. Er bedrohte sie mit einer Faustfeuerwaffe und drängte sie durch eine Hintertür ins Gebäude, wo er die Herausgabe des Geldes forderte.

Anschliessend flüchtete der Unbekannte mit seiner Beute auf demselben Weg nach draussen. Trotz einer umgehend eingeleiteten Suchaktion konnte ihn die Polizei bislang nicht fassen. Die beiden überfallenen Personen blieben beim Vorfall unverletzt.