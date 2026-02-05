Universität Luzern und Armee lancieren CAS in Armeeseelsorge

Die Theologische Fakultät der Universität Luzern und die Höhere Kaderausbildung der Armee bieten ein Certificate of Advanced Studies in Aufsuchender Seelsorge mit Schwerpunkt Armeeseelsorge an. Der Lehrgang findet erstmals im März statt.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der einjährige Lehrgang richtet sich laut Mitteilung der Schweizer Armee an Absolventinnen und Absolventen des Technischen Lehrgangs Armeeseelsorge mit Hochschulabschluss und umfasst vier einwöchige Module.

Die Teilnehmenden erhalten 20 ECTS-Punkte. Der Unterricht findet auf Deutsch und Französisch statt, die Dozierenden stammen von der Universität, aus der Militärseelsorge und der zivilen Praxis, hiess es.

Mit dem Certificate of Advanced Studies (CAS) sollen «professionelle Haltung» und «praktische Kompetenzen in Aufsuchender Seelsorge» vermittelt werden, teilte die Armee weiter mit.

Das Programm fördere die Anwendung der Seelsorge sowohl im militärischen Dienstumfeld als auch im zivilen Bereich und unterstütze den Wissenstransfer in das zivile Umfeld, religiöse Gemeinschaften und die Gesellschaft, so die Armee.