Unterflurcontainer bleiben im Basler Bachletten-Quartier

Keystone-SDA

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77 Prozent der Haushalte im Basler Bachletten-Quartier in Basel-Stadt sind mit der Abfallentsorgung in Unterflurcontainern zufrieden, wie eine Umfrage des Statistischen Amts ergeben hat. Die Unterflurcontainer werden vorerst weiter betrieben.

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(Keystone-SDA) Im 2027 und mindestens bis zu einem politischen Entscheid können Quartierbewohnende ihre Abfälle über den einjährigen Pilotversuch hinaus weiterhin in den Containern entsorgen, wie das Bau- und Verkehrsdepartement (BVD) am Mittwoch mitteilte. Das BVD wolle nach der vollständigen Auswertung des Pilotversuchs der Regierung und dem Grossen Rat einen Vorschlag zur künftigen Basler Abfallentsorgung unterbreiten.

Zur Beurteilung des Versuchs verschickte das Statistische Amt zwei Umfragen an rund 2000 Haushalte. Die erste erfolgte im Oktober 2025, die zweite im September 2026. Die nun vorliegenden ersten Ergebnisse der zweiten Befragung zeigen laut Mitteilung, dass 69 Prozent der Befragten die Entsorgung im Unterflurcontainer besser finden als die Sammlung ab Trottoir. 20 Prozent bewerten sie als schlechter.

55 Prozent der Befragten würden die Entsorgung von Bebbi-Säcken, Kunststoffsammelsäcken und Bio-Säcken im Unterflurcontainer wählen, wie es weiter hiess. 16 Prozent bevorzugten die ausschliessliche Entsorgung von Bebbi-Säcken im Unterflurcontainer. Jede fünfte Person zieht gemäss Mitteilung hingegen die zweimal wöchentliche Abholung ab Trottoir vor.

860 Haushalte nahmen teil

Insgesamt äusserten sich 77 Prozent der Teilnehmenden sehr oder eher zufrieden, 22 Prozent eher oder sehr unzufrieden. Rund 860 Haushalte beteiligten sich an der Umfrage, wobei Personen über 50 Jahre etwa zwei Drittel der Rückmeldungen ausmachten.

Laut dem BVD liegt der Anteil der in den Unterflurcontainern gesammelten Recybag-Kunststoffsammelsäcke und Basler Bio-Säcke unter den Erwartungen.

Der Kanton Basel-Stadt testet die Abfallsammlung mit Unterflurcontainern seit Januar 2026 im Bachletten-Quartier. An 19 Standorten können Bewohner ihre Bebbi-Säcke, Kunststoffsammelsäcke und Bio-Säcke einwerfen. Für das Pilotprojekt hatte der Grosse Rat im Februar 2019 über 1,7 Millionen Franken bewilligt.

Das Basler Stimmvolk hatte sich im Jahr 2015 mit 69,2 Prozent dagegen ausgesprochen, dass die Kehrichtabfuhr durch Unterflurcontainer abgelöst wird.