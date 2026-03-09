Uri setzt neues Energiegesetz frühestens im Herbst 2026 in Kraft

Keystone-SDA

Die revidierten Bestimmungen des Urner Energiegesetzes treten frühestens im Herbst 2026 in Kraft, wie die Urner Baudirektion am Montag mitteilte. Das Stimmvolk hatte am Sonntag die Teilrevision des Energiegesetzes deutlich gutgeheissen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Als nächster Schritt erlässt der Regierungsrat im April das Energiereglement, das den Vollzug, den Zeitpunkt der Inkraftsetzung und die Übergangsbestimmungen regelt, hiess es im Communiqué. Schulungen für Gemeinden und betroffene Akteure folgen noch 2026.

Die Urner Stimmberechtigten hatten am Sonntag der Teilrevision des Energiegesetzes mit 75,1 Prozent Ja-Stimmen zugestimmt. Die Energieverordnung des Landrats war bereits im November 2025 erlassen worden, die Frist zu einem Referendum lief ungenutzt ab.

Uri könne mit dem neuen Energiegesetz erneuerbare Energien fördern, die Effizienz beim Energie- und Stromverbrauch steigern und sei weniger abhängig von fossilen Energien, hiess es. Das stehe im Einklang mit der Gesamtenergiestrategie 2030, so die Baudirektion.